Быстрикова Анна Федосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрикова Анна Федосовна

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Место рождения

Рассвет, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.09.1934

Дата смерти

28.12.12

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
28.12.12
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
21.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассвет, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
http://rudnya.library67.ru/kraj-moj-gordost-moya/nagrazhdeny-znakom-za-zaslugi/o-nagrazhdenii-nagrudnym-znakom-za-zaslugi-pod-1-bystrikovoj-anny-fedosovny/
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