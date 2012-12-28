Быстрикова Анна Федосовна
Место рождения
Дата рождения21.09.1934
Дата смерти28.12.12
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
28.12.12
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
21.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
http://rudnya.library67.ru/kraj-moj-gordost-moya/nagrazhdeny-znakom-za-zaslugi/o-nagrazhdenii-nagrudnym-znakom-za-zaslugi-pod-1-bystrikovoj-anny-fedosovny/