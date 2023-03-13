(Соломахина) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Соломахина) Марфа Яковлевна

(Соломахина) Марфа Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соломахин Яков Георгиевич

Мать: Соломахина Гликерия (Луша) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close