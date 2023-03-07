Андреев Леонид Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1871
Дата смерти12.09.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1871 по 1891
Место жительства
С 1891 по 1897
Место жительства
С 1897 по 1906
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1907 по 1908
Место жительства
С 1908 по 1919
Серово, Санкт-Петербург
Смерть
12.09.1919
Горьковское, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область