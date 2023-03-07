Андреев Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Леонид Николаевич

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

21.08.1871

Дата смерти

12.09.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1871 по 1891
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1891 по 1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1897 по 1906
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1907 по 1908
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1908 по 1919
Серово, Санкт-Петербург
Смерть
12.09.1919
Горьковское, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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