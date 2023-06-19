Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения26.05.1839
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1839
Отец: Михаил Архипов
Мать: Феодора Матвеева
ф.203, оп.745, д.1534 (1840) | 1840 метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства онго БогородицеРождественской церкви села Каз...
Рождение ребёнка
1861
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Анна Степанова
Рождение ребёнка
1867
Сын: Трофим Иванов
Мать ребёнка: Анна Степанова
Работа или профессия
С 1869
Москва, город федерального значения Москва
Живейный извозчик | ЖИВЕЙНЫЙ ИЗВОЗЧИК - это легковой извозчик средней руки, занимавший место между лихачом и ванькой или живейник.
Место жительства
1869
ф.184, оп. 10, д. 2261 Подворная ведомость спела Васильевского 1869-1871
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Степанова
Смерть
После 1869