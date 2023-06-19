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Иван Михайлов

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

26.05.1839

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1808 г.р.

Жена

1841 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1839

Отец: Михаил Архипов

Мать: Феодора Матвеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.203, оп.745, д.1534 (1840) | 1840 метрическая книга данная из Рузского духовного правления ведомства онго БогородицеРождественской церкви села Каз...
Рождение ребёнка
1861

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Анна Степанова

Рождение ребёнка
1867

Сын: Трофим Иванов

Мать ребёнка: Анна Степанова

Работа или профессия
С 1869
Москва, город федерального значения Москва
Живейный извозчик | ЖИВЕЙНЫЙ ИЗВОЗЧИК - это легковой извозчик средней руки, занимавший место между лихачом и ванькой или живейник.
Место жительства
1869
Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.184, оп. 10, д. 2261 Подворная ведомость спела Васильевского 1869-1871
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степанова

Смерть
После 1869