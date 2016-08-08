Оганесян (Сардарян) Нахшун Мухановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1926
Дата смерти08.08.2016
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1926
Отец: Сардарян Мухан
Мать: Сардарян Варти
Рождение ребёнка
01.09.1950
Сын: Оганесян Сергей Арутюнович
Отец ребёнка: Оганесян Арутюн Григорьевич
Рождение ребёнка
13.05.1952
Дочь: Бабалян Наира Арутюновна
Отец ребёнка: Оганесян Арутюн Григорьевич
село Туг, Азербайджанская ССР, НКАО
Рождение ребёнка
13.02.1954
Сын: Оганесян Василий Арутюнович
Отец ребёнка: Оганесян Арутюн Григорьевич
село Туг, Азербайджанская ССР, НКАО
Рождение ребёнка
1956
Сын: Оганесян Вагиф Арутюнович
Отец ребёнка: Оганесян Арутюн Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.2016