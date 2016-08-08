Оганесян (Сардарян) Нахшун Мухановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оганесян (Сардарян) Нахшун Мухановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1926

Дата смерти

08.08.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1926

Отец: Сардарян Мухан

Мать: Сардарян Варти

Рождение ребёнка
01.09.1950

Сын: Оганесян Сергей Арутюнович

Отец ребёнка: Оганесян Арутюн Григорьевич

Рождение ребёнка
13.05.1952

Дочь: Бабалян Наира Арутюновна

Отец ребёнка: Оганесян Арутюн Григорьевич

село Туг, Азербайджанская ССР, НКАО
Рождение ребёнка
13.02.1954

Сын: Оганесян Василий Арутюнович

Отец ребёнка: Оганесян Арутюн Григорьевич

село Туг, Азербайджанская ССР, НКАО
Рождение ребёнка
1956

Сын: Оганесян Вагиф Арутюнович

Отец ребёнка: Оганесян Арутюн Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оганесян Арутюн Григорьевич

Смерть
08.08.2016
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