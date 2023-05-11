Ваховская Анастасия Маркианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваховская Анастасия Маркианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1897

Сын: Ваховский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ваховский Николай Никодимович

Каменный Брод, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.11.1898

Сын: Ваховский (vakhovskiy) Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Ваховский Николай Никодимович

Kam'yanyi Brid, Baranivs'kyi district, Zhytomyr Oblast, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваховский Николай Никодимович

Смерть
Неизвестно
Каменный Брод, Житомирська область
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