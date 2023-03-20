Фомина Акилина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Фомин Еким Фомич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елизавета Екимовна
Отец ребёнка: Фомин Еким Фомич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Екимовна
Отец ребёнка: Фомин Еким Фомич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Фомин Еким Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Еким Фомич
Смерть
Неизвестно