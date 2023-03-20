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Фомина Акилина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Фомин Тимофей Екимович

Отец ребёнка: Фомин Еким Фомич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елизавета Екимовна

Отец ребёнка: Фомин Еким Фомич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Екимовна

Отец ребёнка: Фомин Еким Фомич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фомин Лаврен Екимович

Отец ребёнка: Фомин Еким Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Еким Фомич

Смерть
Неизвестно
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