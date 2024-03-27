Мурказин Абузяр
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Акбердин Мурказы
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1802
Сын: Абузяров Абдулгафярь
Мать ребёнка: Канафия 1 Жена
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1812
Сын: Абузяров Абдулвагит
Мать ребёнка: Анжар 2 Жена
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Нафидя
Мать ребёнка: Анжар 2 Жена
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анжар 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канафия 1 Жена
Смерть
Неизвестно