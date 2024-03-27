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Мурказин Абузяр

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Акбердин Мурказы

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1802

Сын: Абузяров Абдулгафярь

Мать ребёнка: Канафия 1 Жена

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1812

Сын: Абузяров Абдулвагит

Мать ребёнка: Анжар 2 Жена

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Нафидя

Мать ребёнка: Анжар 2 Жена

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анжар 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канафия 1 Жена

Смерть
Неизвестно
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