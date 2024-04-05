Hufman,Kąca (Szydłowska) Anastazja 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Hufman,Kąca (Szydłowska) Anastazja

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1804 г.р.

Муж

1834 г.р.

Дети

1858 г.р.
1867 г.р.
1869 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Szydłowski Jan Klemens

Мать: Szydłowska (Gałązka) Salomea

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Huffman Melchior

Бракосочетание
1856

Муж: Konca Paweł

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Gromulska (Konca) Franciszka

Отец ребёнка: Konca Paweł

Рождение ребёнка
1867

Сын: Konca Jan

Отец ребёнка: Konca Paweł

Рождение ребёнка
1869

Сын: Konca Józef

Отец ребёнка: Konca Paweł

Смерть
1903

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