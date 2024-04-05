Hufman,Kąca (Szydłowska) Anastazja
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Huffman Melchior
Бракосочетание
1856
Муж: Konca Paweł
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Gromulska (Konca) Franciszka
Отец ребёнка: Konca Paweł
Рождение ребёнка
1867
Сын: Konca Jan
Отец ребёнка: Konca Paweł
Рождение ребёнка
1869
Сын: Konca Józef
Отец ребёнка: Konca Paweł
Смерть
1903