Спечинская (Сатина) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1850
Дата смерти07.12.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871
Сын: Спечинский Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Спечинский Григорий Александрович
Рождение ребёнка
19.09.1877
Дочь: Орлова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Спечинский Григорий Александрович
Рождение ребёнка
06.02.1882
Дочь: Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Спечинский Григорий Александрович
Рождение ребёнка
30.11.1889
Сын: Спечинский Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Спечинский Григорий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Спечинский Григорий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.12.1910