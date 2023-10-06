Спечинская (Сатина) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спечинская (Сатина) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1850

Дата смерти

07.12.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Спечинский Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Спечинский Григорий Александрович

Рождение ребёнка
19.09.1877

Дочь: Орлова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Спечинский Григорий Александрович

Рождение ребёнка
06.02.1882

Дочь: Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Спечинский Григорий Александрович

Рождение ребёнка
30.11.1889

Сын: Спечинский Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Спечинский Григорий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Спечинский Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спечинский Григорий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
07.12.1910
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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