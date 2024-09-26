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Кобзева Марфа Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзев Павел Антонович

Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Антон Иванович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Кобзев Ион Антонов

Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кобзев Тимофей Антонов

Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Кобзев Григорий Антонов

Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Кобзева) Мария Антонова

Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Кобзева) Прасковья Антонова

Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Кобзев Иван Антонович

Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Кобзев Василий Антонович

Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Смерть
Неизвестно

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