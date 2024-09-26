Кобзева Марфа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Кобзев Ион Антонов
Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Кобзева) Мария Антонова
Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Кобзева) Прасковья Антонова
Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович
Рождение ребёнка
Около 1887
Отец ребёнка: Кобзев Антон Иванович
Смерть
Неизвестно