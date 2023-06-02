Тоньшин Николай Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоньшин Николай Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.2017

Дочь: Тоньшина Ева Николаевна

Мать ребёнка: Тоньшина Вера Владимировна

Рождение ребёнка
12.09.2020

Дочь: Тоньшина Вероника Николаевна

Мать ребёнка: Тоньшина Вера Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тоньшина Вера Владимировна