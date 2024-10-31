Буров Лаврентий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886
Отец: Буров Петр Петрович
Мать: Бурова Матрена Мокиевна
Упоминание
Неизвестно
Первая мировая война
Бракосочетание
13.10.1908
Рождение ребёнка
04.09.1909
Сын: Буров Захарий Лаврентьевич
Мать ребёнка: (Чепкина) Епистимия Андреевна
Рождение ребёнка
16.09.1910
Дочь: (Бурова) Наталия Лаврентьевна
Мать ребёнка: (Чепкина) Епистимия Андреевна
Смерть
Неизвестно