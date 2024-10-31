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Буров Лаврентий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1886

Отец: Буров Петр Петрович

Мать: Бурова Матрена Мокиевна

Упоминание
Неизвестно
Первая мировая война
Бракосочетание
13.10.1908

Жена: (Чепкина) Епистимия Андреевна

Рождение ребёнка
04.09.1909

Сын: Буров Захарий Лаврентьевич

Мать ребёнка: (Чепкина) Епистимия Андреевна

Рождение ребёнка
16.09.1910

Дочь: (Бурова) Наталия Лаврентьевна

Мать ребёнка: (Чепкина) Епистимия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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