Егоров Яков Георгиев
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти23.10.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Егор Харитонов
Мать: Наталья Лаврентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Федосья Васильева
Бракосочетание
30.10.1866 ст.
Жена: Федосья Васильева
Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.
Мать ребёнка: Федосья Васильева
Смерть
23.10.1902 ст.