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Егоров Яков Георгиев

Место рождения

Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

23.10.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Егор Харитонов

Мать: Наталья Лаврентьева

Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Федосья Васильева

Бракосочетание
30.10.1866 ст.

Жена: Федосья Васильева

Рождение ребёнка
01.10.1870 ст.

Сын: Егоров Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Федосья Васильева

Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
23.10.1902 ст.
Орловка, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

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