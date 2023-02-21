Чекалова Мелания Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова Мелания Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1892 ст.

Муж: Чекалов Карп Николаевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1918 ст.

Сын: Чекалов Илья Карпович

Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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