Чекалова Мелания Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1892 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1918 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Карп Николаевич
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно