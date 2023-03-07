Подосев Андрей Павлов
Место рождения
Дата рождения26.06.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.06.1843
Отец: Подосев Павел Ефимов
Рождён и проживал в саргинском заводе
Крещение
29.06.1843
Крещен в Сретенской церкви, восприемники:крепостной господ Яковлевых Максим Яковлев Миронов и крепостного Луки {неразборчивого, возм. Волегова} жена Анна Фёдорова.
Смерть
Неизвестно