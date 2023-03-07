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Подосев Андрей Павлов

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

26.06.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1843

Отец: Подосев Павел Ефимов

Мать: Подосева Гликерия Дементьева

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождён и проживал в саргинском заводе
Крещение
29.06.1843
Сылва, Шалинский, Свердловская область
Крещен в Сретенской церкви, восприемники:крепостной господ Яковлевых Максим Яковлев Миронов и крепостного Луки {неразборчивого, возм. Волегова} жена Анна Фёдорова.
Смерть
Неизвестно
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