Марфа Иванова
Место рождения
Дата рождения27.06.1887 ст.
Дата смерти14.01.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1887 ст.
Отец: Кабанов Иван Григорьев
Крещение
28.06.1887 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1888 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
16.01.1888 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя