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Марфа Иванова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

27.06.1887 ст.

Дата смерти

14.01.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1853 г.р.

Мать

Около 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1887 ст.

Отец: Кабанов Иван Григорьев

Мать: Кабанова Анастасия Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
28.06.1887 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
14.01.1888 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
16.01.1888 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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