Федосеева (Дубинина) Матрона Степановна
Место рождения
Дата рождения04.11.1880
Дата смертиПосле 1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1901
Дочь: Синичкина Анастасия Иосифовна
Отец ребёнка: Федосеев Иосиф Семенович
Рождение ребёнка
12.09.1912
Сын: Федосеев Никита Иосифович
Отец ребёнка: Федосеев Иосиф Семенович
Смерть
После 1921