Федосеева (Дубинина) Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Дубинина) Матрона Степановна

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Место рождения

Федоровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.11.1880

Дата смерти

После 1921

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1901

Дочь: Синичкина Анастасия Иосифовна

Отец ребёнка: Федосеев Иосиф Семенович

Федоровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1912

Сын: Федосеев Никита Иосифович

Отец ребёнка: Федосеев Иосиф Семенович

Федоровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1921
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