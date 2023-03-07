Очеленко Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Очеленко Владимир Николаевич

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

10.12.1922

Дата смерти

27.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
27.03.1944
г. Николаев, Украина
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