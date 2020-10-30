Иванова Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1925

Дата смерти

30.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1925

Отец: Емелин Михаил

Мать: Емелина Ольга Степановна

Рождение ребёнка
19.11.1951

Дочь: Гришакова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
25.05.1956

Сын: Иванов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Васильевич

141327 Mukhanovo, МО Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
30.10.2020
сергиев посад, МО Russian Federation
Похороны
Неизвестно
141327 Mukhanovo, МО Russia
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