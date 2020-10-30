Иванова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1925
Дата смерти30.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1925
Отец: Емелин Михаил
Мать: Емелина Ольга Степановна
Рождение ребёнка
19.11.1951
Дочь: Гришакова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
25.05.1956
Сын: Иванов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Васильевич
141327 Mukhanovo, МО Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
30.10.2020
сергиев посад, МО Russian Federation
Похороны
Неизвестно
141327 Mukhanovo, МО Russia