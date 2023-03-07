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Осипов Алексей Акимович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

01.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.04.1939

Дочь: Назарова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Осипова Нина Ивановна

Тихарево, Давыдковская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1941

Дочь: Осипова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Осипова Нина Ивановна

Тихарево, Давыдковская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Нина Ивановна

Смерть
01.04.1942
Красноармеец, убит. Первичное место захоронения Смоленская обл., Пречистенский р-н, д. Узвоз
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