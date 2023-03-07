Осипов Алексей Акимович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти01.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1939
Дочь: Назарова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Осипова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1941
Дочь: Осипова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Осипова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Нина Ивановна
Смерть
01.04.1942
Красноармеец, убит. Первичное место захоронения Смоленская обл., Пречистенский р-н, д. Узвоз