Курышов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курышов Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1973

Дочь: Курышова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Курышова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
27.01.1976

Сын: Курышов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Курышова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
04.09.1980

Дочь: Курышова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Курышова Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курышова Мария Михайловна

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