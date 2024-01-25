Курышов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.07.1973
Дочь: Курышова Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Курышова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
27.01.1976
Сын: Курышов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Курышова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
04.09.1980
Дочь: Курышова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Курышова Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно