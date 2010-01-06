Блинов Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1934

Дата смерти

06.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1934

Отец: Блинов Пётр Григорьевич

Мать: Блинова Наталия Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
партийный руководитель
Смерть
06.01.2010
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