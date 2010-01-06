Блинов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1934
Дата смерти06.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1934
Рождение ребёнка
08.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
партийный руководитель
Смерть
06.01.2010