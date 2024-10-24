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Пелагея Кузьминична

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.09.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1816

Отец: Козьма Алексеевич

Мать: Марфа Прокофьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.07.1836

Муж: Иосиф Степанович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1848

Дочь: Акулина Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Степанович

Акулово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1850

Сын: Иоаким Иосифович

Отец ребёнка: Иосиф Степанович

Акулово, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Смерть
Неизвестно

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