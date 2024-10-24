Пелагея Кузьминична
Место рождения
Дата рождения22.09.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1816
Отец: Козьма Алексеевич
Мать: Марфа Прокофьевна
Бракосочетание
20.07.1836
Муж: Иосиф Степанович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1848
Дочь: Акулина Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
08.09.1850
Сын: Иоаким Иосифович
Отец ребёнка: Иосиф Степанович
Смерть
Неизвестно