Шагабутдинов Сабит Сагитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1955
Дата смерти24.05.2019
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1955
Рождение ребёнка
30.01.1979
Сын: Шагабутдинов Альфред Сабитович
Мать ребёнка: Шагабутдинова Альбина Мусафиновна
Рождение ребёнка
16.08.1981
Сын: Шагабутдинов Салават Сабитович
Мать ребёнка: Шагабутдинова Альбина Мусафиновна
Рождение ребёнка
16.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шагабутдинова Альбина Мусафиновна
Рождение ребёнка
16.01.1989
Дочь: Ахметова Олеся Сабитовна
Мать ребёнка: Шагабутдинова Альбина Мусафиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.05.2019