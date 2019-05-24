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Шагабутдинов Сабит Сагитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1955

Дата смерти

24.05.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1955

Отец: Шагабутдинов Сагит Шаматшагиевич

Мать: Шагабутдинова Марьям

Рождение ребёнка
30.01.1979

Сын: Шагабутдинов Альфред Сабитович

Мать ребёнка: Шагабутдинова Альбина Мусафиновна

Рождение ребёнка
16.08.1981

Сын: Шагабутдинов Салават Сабитович

Мать ребёнка: Шагабутдинова Альбина Мусафиновна

Рождение ребёнка
16.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шагабутдинова Альбина Мусафиновна

Рождение ребёнка
16.01.1989

Дочь: Ахметова Олеся Сабитовна

Мать ребёнка: Шагабутдинова Альбина Мусафиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагабутдинова Альбина Мусафиновна

Смерть
24.05.2019
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