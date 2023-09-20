Корноухова (дев.Балахнина) Ксения Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Балахнин Артемий
Мать: Балахнина мать*
Бракосочетание
1864
Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1868
Сын: Корноухов Степан Иванович
Отец ребёнка: Корноухов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Корноухов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Корноухов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно