Корноухова (дев.Балахнина) Ксения Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (дев.Балахнина) Ксения Артемьевна

Место рождения

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Балахнин Артемий

Мать: Балахнина мать*

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1864

Муж: Корноухов Иван Яковлевич

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Корноухов Степан Иванович

Отец ребёнка: Корноухов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Корноухов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Корноухов Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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