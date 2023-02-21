Спиридонова Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1976

Отец: не указан

Мать: Мышкина Татьяна Трофимовна

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