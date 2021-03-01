Гаврилина (Гусева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилина (Гусева) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1949

Дата смерти

?.03.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1969

Дочь: Фадеева Аксана Георгиевна

Отец ребёнка: Гаврилин Георгий

Рождение ребёнка
07.01.1979

Сын: Гаврилин Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Гаврилин Георгий

Смерть
?.03.2021
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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