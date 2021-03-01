Гаврилина (Гусева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1949
Дата смерти?.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1969
Дочь: Фадеева Аксана Георгиевна
Отец ребёнка: Гаврилин Георгий
Рождение ребёнка
07.01.1979
Сын: Гаврилин Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Гаврилин Георгий
Смерть
?.03.2021
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)