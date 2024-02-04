Банина Ирина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банина Ирина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1905

Дата смерти

14.05.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1937

Сын: Банин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Банин Александр

Смерть
14.05.1977
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Могила по координатам 54,23894°С, 39,05996°В

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