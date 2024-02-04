Банина Ирина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1905
Дата смерти14.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1937
Сын: Банин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Банин Александр
Смерть
14.05.1977
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Могила по координатам 54,23894°С, 39,05996°В