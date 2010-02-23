Антонова (Сафронова) Мария Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Сафронова) Мария Иннокентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1955

Дата смерти

23.02.2010

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

1979 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1955

Отец: Сафронов Иннокентий Семёнович

Мать: Сафронова Любовь Семёновна

Рождение ребёнка
20.08.1979

Сын: Антонов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Антонов Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
30.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Сергей Евгеньевич

Рождение ребёнка
13.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Сергей Евгеньевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.2010
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