Антонова (Сафронова) Мария Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1955
Дата смерти23.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1955
Рождение ребёнка
20.08.1979
Сын: Антонов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Антонов Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
30.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Сергей Евгеньевич
Рождение ребёнка
13.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Сергей Евгеньевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.02.2010