Забродина Таисия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Забродина Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Забродин Сергей Павлович

Отец ребёнка: Забродин Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забродина Елена Павловна

Отец ребёнка: Забродин Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забродина Елена Павловна

Отец ребёнка: Забродин Павел Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1955

Сын: Забродин Александр Павлович

Отец ребёнка: Забродин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно

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