Забродина Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Забродин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забродина Елена Павловна
Отец ребёнка: Забродин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Забродина Елена Павловна
Отец ребёнка: Забродин Павел Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1955
Сын: Забродин Александр Павлович
Отец ребёнка: Забродин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно