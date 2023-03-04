Лукина Прасковья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1861 и 1863
Сын: Лукин Пётр Егорович
Отец ребёнка: Лукин Егор
Рождение ребёнка
14.02.1872
Сын: Лукин Фёдор Егорович
Отец ребёнка: Лукин Егор
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Лукин Егор
Рождение ребёнка
06.04.1875
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Лукин Егор
Смерть
Неизвестно