Лукина Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Прасковья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1861 и 1863

Сын: Лукин Пётр Егорович

Отец ребёнка: Лукин Егор

Рождение ребёнка
14.02.1872

Сын: Лукин Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Лукин Егор

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Лукин Василий Егорович

Отец ребёнка: Лукин Егор

Рождение ребёнка
06.04.1875

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Лукин Егор

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Смерть
Неизвестно
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