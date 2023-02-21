Шайдурова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти16.03.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шайдуров Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Константинович
Рождение ребёнка
24.06.1820
Сын: Шайдуров Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Константинович
Рождение ребёнка
12.02.1822
Сын: Шайдуров Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Константинович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.03.1869