Шайдурова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

16.03.1869

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шайдуров Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Константинович

Рождение ребёнка
24.06.1820

Сын: Шайдуров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Константинович

Рождение ребёнка
12.02.1822

Сын: Шайдуров Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Шайдуров Григорий Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.03.1869
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