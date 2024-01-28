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Улезькова Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Семен Михайлович

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
15.11.1837 ст.

Сын: Улезьков Иван Семенович

Отец ребёнка: Улезьков Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Улезькова) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Улезьков Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Улезькова) Вера Семеновна

Отец ребёнка: Улезьков Семен Михайлович

Рождение ребёнка
27.04.1844 ст.

Сын: Улезьков Яков Семенович

Отец ребёнка: Улезьков Семен Михайлович

Рождение ребёнка
10.02.1847

Сын: Улезьков Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Улезьков Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Улезькова) Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Улезьков Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно

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