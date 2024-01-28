Улезькова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда
Рождение ребёнка
15.11.1837 ст.
Отец ребёнка: Улезьков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Улезькова) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Улезьков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Улезькова) Вера Семеновна
Отец ребёнка: Улезьков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
27.04.1844 ст.
Отец ребёнка: Улезьков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.1847
Сын: Улезьков Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Улезьков Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Улезькова) Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Улезьков Семен Михайлович
Смерть
Неизвестно