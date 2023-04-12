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Матрона Иванова

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Иван Васильевич

Мать: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.11.1879

Муж: Тураев Григорий Константинов

Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1881

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Тураев Григорий Константинов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
03.?.1883

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Тураев Григорий Константинов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
14.?.1884

Сын: Тураев Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Тураев Григорий Константинов

Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
01.?.1887

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Тураев Григорий Константинов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тураев Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Тураев Григорий Константинов

Самарская, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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