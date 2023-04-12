Матрона Иванова
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Иван Васильевич
Мать: не указана
Самарская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.11.1879
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.07.1881
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Тураев Григорий Константинов
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
03.?.1883
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Тураев Григорий Константинов
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
14.?.1884
Отец ребёнка: Тураев Григорий Константинов
Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
01.?.1887
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Тураев Григорий Константинов
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тураев Григорий Константинов
Самарская, Российская империя
Смерть
Неизвестно