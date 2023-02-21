Мазетова Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазетова Марфа Васильевна

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Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская область

Дата рождения

Вычислено 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1757 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Мазетов Василий Иванович

Отец ребёнка: Мазетов Иван Еремеевич

Притыкино, Копринская волость, Рыбинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазетов Иван Еремеевич

Смерть
Неизвестно
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