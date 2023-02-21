Лупач (Заболотня) Соломия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Погасий Мария Романовна
Отец ребёнка: Лупач Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лупач Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лупач Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Романовна
Отец ребёнка: Лупач Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Романовна
Отец ребёнка: Лупач Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Романовна
Отец ребёнка: Лупач Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лупач Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинья Романовна
Отец ребёнка: Лупач Роман