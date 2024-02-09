Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1719 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепестинья Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1720 ст.

Сын: Максим Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Варфоломей Алексеевич

Мать ребёнка: Лепестинья Максимовна

Рождение ребёнка
1742 ст.

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Лепестинья Максимовна

Смерть
Неизвестно

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