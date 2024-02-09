Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лепестинья Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1720 ст.
Сын: Максим Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740 ст.
Мать ребёнка: Лепестинья Максимовна
Рождение ребёнка
1742 ст.
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Лепестинья Максимовна
Смерть
Неизвестно