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Воронцов Кирилл Васильевич

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Место рождения

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронцов Василий Петрович

Мать: Воронцова Федулия Михайловна

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Николай Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкляева Валентина Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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