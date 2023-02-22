Илларионова (Аникина?) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Аникина?) Марфа Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Илларионов Александр Григорьевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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