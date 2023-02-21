Житинский Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житинский Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ME
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.2008

Сын: Житинский Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Егорова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
25.12.2022

Дочь: Житинская Ева Викторовна

Мать ребёнка: Егорова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Татьяна Алексеевна

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