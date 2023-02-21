Житинский Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.2008
Сын: Житинский Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Егорова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
25.12.2022
Дочь: Житинская Ева Викторовна
Мать ребёнка: Егорова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно