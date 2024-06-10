Анисья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Упоминание
20.10.1850 ст.
Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Спальков Никанор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Упоминание
22.02.1858 ст.
Варваринка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Ревизия
Смерть
Неизвестно

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