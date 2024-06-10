Анисья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Упоминание
20.10.1850 ст.
Ревизия
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Спальков Никанор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Упоминание
22.02.1858 ст.
Ревизия
Смерть
Неизвестно