Спиридонова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиридонова Мария
Отец ребёнка: Спиридонов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Степан
Отец ребёнка: Спиридонов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Евдокия
Отец ребёнка: Спиридонов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Елизавета
Отец ребёнка: Спиридонов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Федор
Отец ребёнка: Спиридонов Григорий
Смерть
Неизвестно