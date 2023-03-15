Спиридонова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиридонова Мария

Отец ребёнка: Спиридонов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Степан

Отец ребёнка: Спиридонов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Евдокия

Отец ребёнка: Спиридонов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Елизавета

Отец ребёнка: Спиридонов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Федор

Отец ребёнка: Спиридонов Григорий

Смерть
Неизвестно
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