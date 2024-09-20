Кобелькова (Горшкова) Матрона Иванова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.04.1896
Вдова солдата Горшкова, 2-й брак с Кобельковым
Рождение ребёнка
08.11.1897
Дочь: (Кобелькова) Матрона Иванова
Отец ребёнка: Кобельков Иван Васильев
Рождение ребёнка
20.10.1898
Дочь: (Кобелькова) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Кобельков Иван Васильев
Рождение ребёнка
07.01.1901
Отец ребёнка: Кобельков Иван Васильев
Смерть
Неизвестно