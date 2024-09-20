Кобелькова (Горшкова) Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелькова (Горшкова) Матрона Иванова

Место рождения

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.04.1896

Муж: Кобельков Иван Васильев

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Вдова солдата Горшкова, 2-й брак с Кобельковым
Рождение ребёнка
08.11.1897

Дочь: (Кобелькова) Матрона Иванова

Отец ребёнка: Кобельков Иван Васильев

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1898

Дочь: (Кобелькова) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Кобельков Иван Васильев

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1901

Сын: Кобельков Василий Иванов

Отец ребёнка: Кобельков Иван Васильев

Потьма, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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