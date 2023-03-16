Белкина Раиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Хуторова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тукиш Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тукиш Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосункова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Сосунков Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белкина надежда Михайловна
Отец ребёнка: Сосунков Михаил Михайлович