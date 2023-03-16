Белкина Раиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина Раиса Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хуторова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белкин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Тукиш Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тукиш Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосункова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Сосунков Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белкина надежда Михайловна

Отец ребёнка: Сосунков Михаил Михайлович

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