Ермолаева (Антонова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Антонова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1936

Дата смерти

08.03.1990

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1936

Отец: Антонов Пётр Васильевич

Мать: Антонова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Виктор Прокофьевич

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
18.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Виктор Прокофьевич

Советск, Советский, Калининградская область
Рождение ребёнка
08.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермолаев Виктор Прокофьевич

Советск, Советский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Виктор Прокофьевич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.03.1990
Советск, Советский, Калининградская область
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