Ермолаева (Антонова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1936
Дата смерти08.03.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1936
Отец: Антонов Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
24.12.1956
Рождение ребёнка
18.09.1963
Рождение ребёнка
08.06.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
08.03.1990