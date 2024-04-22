Мануйлович Иродион Авксентьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1901 ст.
Дочь: Мануйлович Анна Иродионовна
Мать ребёнка: Мануйлович Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
14.02.1903 ст.
Сын: Мануйлович Кирилл Иродионович
Мать ребёнка: Мануйлович Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
15.01.1905 ст.
Сын: Мануйлович Павел Иродионович
Мать ребёнка: Мануйлович Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.
Сын: Мануйлович Мефодий Иродионович
Мать ребёнка: Мануйлович Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
07.05.1914 ст.
Дочь: Мануйлович Лукерья Иродионовна
Мать ребёнка: Мануйлович Евдокия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно