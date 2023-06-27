Боровских Иван Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровских Иван Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1740 и 1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровских Данило Феоктистов

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1798

Жена: Боровских Васса Васильева

Венчан крестьянина Данила Боровских сын Иван и Христорождественского прихода крестьянина Василия Павлова с дочерью его девицей Вассой первым браком.
Смерть
Неизвестно