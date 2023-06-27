Боровских Иван Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боровских Данило Феоктистов
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1798
Венчан крестьянина Данила Боровских сын Иван и Христорождественского прихода крестьянина Василия Павлова с дочерью его девицей Вассой первым браком.
Смерть
Неизвестно