Роганов Владимир Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти17.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Многое, что умел делать руками: был сапожником, шил валенки, ремонтировал обувь. Приехали в город Челябинск перед началом войны в 1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1929
Рождение ребёнка
08.11.1931
Рождение ребёнка
15.07.1935
Рождение ребёнка
17.06.1941
Дочь: Роганова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Роганова Александра Ефимовна
Смерть
17.07.1943
Сныткино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
После тяжелого ранение был депортирован домой, но была облава. Его сняли с поезда и от заражения он погиб. Был похоронен в деревне Сныткино Сухинического района Калужской области.