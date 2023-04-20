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Роганов Владимир Иванович

Место рождения

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

17.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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1941 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Многое, что умел делать руками: был сапожником, шил валенки, ремонтировал обувь. Приехали в город Челябинск перед началом войны в 1940
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роганова Александра Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Роганова Александра Ефимовна

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Роганова Александра Ефимовна

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Роганова Александра Ефимовна

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.06.1941

Дочь: Роганова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Роганова Александра Ефимовна

Поим, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
17.07.1943
Сныткино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
После тяжелого ранение был депортирован домой, но была облава. Его сняли с поезда и от заражения он погиб. Был похоронен в деревне Сныткино Сухинического района Калужской области.

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