Локшин Иван Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛокшин Иван Евгеньевич

Локшин Иван Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.2003

Отец: Локшин Евгений Михайлович

Мать: Иванова Оксана Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close